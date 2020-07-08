歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)暗示，央行在其下一次會議上將維持政策不變。
拉加德接受《金融時報》採訪時指出，發生新冠病毒疫情之後採取的措施，證明了其效率和有效性。距離央行管委會作出下一個決定僅剩下一周多的時間。央行做了很多事情，因此有足夠的時間來仔細評估經濟數據。
她又稱，央行希望探索各種途徑來應對氣候變化，其中可能包括研究對央行所有操作進行更綠色的改變。
拉加德的評論證實，在經濟開始反彈之後， 央行已實際上轉變為觀望模式。
今日 16:07 國際財經
歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)暗示，央行在其下一次會議上將維持政策不變。
拉加德接受《金融時報》採訪時指出，發生新冠病毒疫情之後採取的措施，證明了其效率和有效性。距離央行管委會作出下一個決定僅剩下一周多的時間。央行做了很多事情，因此有足夠的時間來仔細評估經濟數據。
她又稱，央行希望探索各種途徑來應對氣候變化，其中可能包括研究對央行所有操作進行更綠色的改變。
拉加德的評論證實，在經濟開始反彈之後， 央行已實際上轉變為觀望模式。
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