國際財經

歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)暗示，央行在其下一次會議上將維持政策不變。

拉加德接受《金融時報》採訪時指出，發生新冠病毒疫情之後採取的措施，證明了其效率和有效性。距離央行管委會作出下一個決定僅剩下一周多的時間。央行做了很多事情，因此有足夠的時間來仔細評估經濟數據。

她又稱，央行希望探索各種途徑來應對氣候變化，其中可能包括研究對央行所有操作進行更綠色的改變。

拉加德的評論證實，在經濟開始反彈之後， 央行已實際上轉變為觀望模式。