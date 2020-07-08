 
熱門：

今日 16:07 國際財經

拉加德暗示歐央行將維持政策不變

放大圖片

歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)暗示，央行在其下一次會議上將維持政策不變。

拉加德接受《金融時報》採訪時指出，發生新冠病毒疫情之後採取的措施，證明了其效率和有效性。距離央行管委會作出下一個決定僅剩下一周多的時間。央行做了很多事情，因此有足夠的時間來仔細評估經濟數據。

她又稱，央行希望探索各種途徑來應對氣候變化，其中可能包括研究對央行所有操作進行更綠色的改變。

拉加德的評論證實，在經濟開始反彈之後， 央行已實際上轉變為觀望模式。

 

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads