國際財經

全球多國新冠病毒疫情反彈，市場重新聚焦疫情發展，並擔憂經濟復甦步伐再度放緩，歐洲股市早段下跌。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報6165點，跌24點或0.4%；德國DAX指數報12577點，跌39點或0.31%；法國CAC 40指數報5015點，跌28點或0.57%；意大利富時MIB指數報19998點，跌13點或0.07%。

道指期貨暫報25834點，升64點。

新冠病毒疫情持續蔓延，澳洲維多利亞州最大城市墨爾本和相鄰的米切爾郡再次封城，重新實施在家避疫令；鄰國紐西蘭則宣布暫緩公民回國，以免衝擊其檢疫設施。白宮首席傳染病專家福西亦指出，美國處理疫情的手法欠佳，目前仍深陷第一波疫情之中。巴西總統博爾索納羅昨日亦證實確診，承認測試結果呈陽性。

另外，法國統計局表示，第二季經濟可能較第一季收縮17%，但下半年經濟料將強勁反彈，預測第三季經濟料反彈19%，第四季進一步增長3%。

美國上周原油庫存增加，加上疫情惡化令原油需求前景低迷，油價偏軟。紐約原油期貨現時每桶報40.54美元，跌0.08美元或0.2%；倫敦布蘭特期油報43.02美元，跌0.06美元或0.14%。

美國能源資訊局將公布上周原油庫存，市場預期將減少311.4萬桶，汽油庫存則預期減少2000桶。