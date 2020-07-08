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三星電子表示，將於下月5日於網上舉行新品發布會Galaxy Unpacked，推出Galaxy Note20系列等多款新手機，這是公司首度於網上舉行新品發布會。

三星將推出Galaxy Note20系列、Fold2、摺疊機Z Flip 5G版本等2款摺疊機型，以及全新智能手錶Galaxy Watch3、Galaxy Buds Live等可穿戴式新產品。

Galaxy Note20將於8月21日面市，Galaxy Fold2和Z Flip將於9月以後面市。