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港滙續強勢 金管局沽出近22億港元

港元在紐約尾市再觸發7.75元強方兌換保證，金管局承接美元，向市場注資21.93億港元。

【新股追蹤】MBV暗盤跌逾四成 海普瑞升近1%



兩隻新股周三掛牌。交易資料顯示，MBV INTL(01957)暗盤收報0.46元，較招股價跌42.5%。海普瑞(09989)收報18.58元，升0.98%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26072點，較昨日恒指收市高水96點。

￭ ADR港股比例指數報25903點，較港低71點；滙控(00005)低1.3%；中人壽(02628)高逾1%。

￭ 銅鑼灣維景酒店據稱用作中央駐港國安公署臨時辦公室，今早8時揭牌。

￭ 消息稱慈雲山港泰護老中心群組共4名院友確診，至少3名職員初步確診。

￭ 一田百貨沙田店有確診者曾到訪，周三暫停營業一天。

￭ 食衞局局長陳肇始：近日本地疫情急劇變化，已出現重要警號。

￭ 鴻騰(06088)料中期純利按年降至約2000萬美元。

儲局官員:美國疫情擴散危及經濟復甦



美國3個地區包括三藩市、亞特蘭大和克利夫蘭的聯儲銀行總裁分別表示，新冠病毒再度大量擴散，危及美國經濟復甦步伐。聯儲局副主席克拉里達認為，局方宜推出更多措施刺激經濟。副總統彭斯首席助手稱，白宮冀國會8月首周前通過刺激新計劃，規模1萬億美元或以下。

福西稱美國仍深陷第一波疫情 年輕人面臨風險



據Worldometer統計，美國新冠確診累計增至逾308.89萬人，有13.38萬人死亡。白宮首席傳染病專家福西稱，美國仍深陷首波疫情，年輕人也面對危險。世衞稱，病毒經空氣傳播可能性提升，但未有確切證據。

四大科企尋頂倒插 道指收市挫396點



微軟、蘋果、Netflix與Facebook四大科技股，及亞馬遜盤中破頂，升幅一度介乎1.27%至4.09%，帶動美股納指曾創即市新高10518點，升幅達0.82%；不過，科技股見頂回落，微軟、蘋果和Netflix收市倒插0.13%至1.16%，Facebook也曾輕微倒跌，拖累納指最終低收0.86%。道指一度跳水420點，收市仍挫396點或1.51%。標指反覆回落1.08%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國勞工部JOLTS：5月職位空缺增至539.7萬個，預期為減少。

￭ 美國向聯合國正式提出，在2021年7月6日前展開退出世衛的程序。

￭ 避險意欲升溫，美滙指數尾段升0.28%，兌歐羅及日圓均造好，但兌英鎊跌0.38%。

￭ 紐約期金升0.9%，每盎斯收報1809.9美元，逾8年新高。

￭ 紐約期油一度跌1.8%，其後利比亞稱原油供應降五成，紐油曾轉升0.78%，與布蘭特期油收市幾乎都無變動。

￭ 泛歐Stoxx 600收市回吐0.61%。英國股市挫1.53%；德國、法國分別跌0.92%、0.74%。

￭ 巴西總統博爾索納羅的新冠病毒檢測結果呈陽性。