國際財經

微軟和蘋果等重磅科技股周二連續第二日創即市新高，一度帶動納指反覆再破頂，攀上即市新高10518點，曾升0.82%，跑贏道指和標指。不過四大科企高位遇沽壓，收市普遍倒跌，加上亞馬遜插水逾1.8%，拖累三大指數齊回落，納指收市倒退0.86%。道指則在美國疫情惡化下，一度跳水420點，收市仍挫396點或1.51%。標指則反覆跌1.08%。

四大科技股破頂，微軟最高報214.67美元，升幅為1.88%；收市報208.25美元，下滑1.16%。蘋果高見378.62美元，升幅為1.27%；收市報372.69美元，回吐0.31%。Netflix也攀上504.82美元歷史高位，升幅為2.22%；收市報493.16美元，倒插0.13%。Facebook刷新247.65美元的紀錄，升幅為3.06%；盤中也一度輕微倒跌，收市則報240.86美元，仍微升0.24%。另外，亞馬遜曾破頂觸及3069.55美元，升幅為4.09%；收市報3000.12美元，滑落1.86%。

歐盟降預測 今年經濟縮8.3%

歐盟委員會周二下調了2020年及2021年的歐羅區經濟增長預測，受疫情衝擊，料今年GDP收縮8.3%，5月時估計只跌7.4%；明年則反彈5.8%，亦低於早前預期的6.1%。歐委會副主席東布羅夫斯基(ValdisDombrovskis)表示，封鎖措施造成的經濟打擊比預期嚴重，歐羅區將面臨許多風險，包括新一波疫情。

德國工業生產數據也遜預期，歐股廣泛受壓，泛歐Stoxx 600指數跌0.61%，所有板塊俱下滑，其中科技股表現最差，跌1.6%；三大主要指數均跌超過1%，英股挫1.53%最傷，法股和德股分別跌0.74%和0.92%。亞股亦疲弱，MSCI亞太指數(不計日本)跌0.59%，日股低收0.44%。

避險意欲升溫 利美元黃金

市場避險意欲升溫，美元和黃金受惠。兌一籃子主要貨幣的美滙指數尾段升0.28%，報96.99；美元兌歐羅升0.34%，報1.1271美元；兌日圓升0.14%，報107.54日圓。英鎊則漲0.38%，報1.2539美元。

紐約期金升0.9%，每盎斯收報1809.9美元，是逾8年來最高水平。盛寶銀行(Saxo Bank)分析師漢森(Ole Hansen)指出，儘管金價的基本支持仍然強勁，需求也在上升，但已非常接近關鍵阻力位，將引發一些回吐，惟下行風險有限，仍有望繼續朝1800美元進發。

疫情惡化令原油需求前景差，紐約期油一度跌1.8%，其後利比亞表示原油出口受阻，供應減少五成，令油價轉升0.78%，收市仍微跌1美仙，每桶報40.63美元；布蘭特期油也反覆回軟，收市每桶報43.08美元，回吐2美仙。最大產油國沙地阿拉伯周一上調8月份原油官方售價，反映該國相信需求回勇，不過，分析師指此舉可能令本來已很低的煉油廠利潤面對更大壓力。

數據方面，美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)顯示，5月經季節調整後，職位空缺增至539.7萬個，按月增多40.1萬個，勝預期的450萬。