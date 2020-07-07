國際財經 即巿股評

德國聯邦議會於上周四（7月2日）進行投票，最終同意了歐洲央行的公共部門資產購買計劃。鑒於此前德國憲法法院曾裁定歐洲央行買債計劃部分違憲，德國議員的投票支持，結束了圍繞歐洲央行購債的法律僵局。歐羅/美元於當日曾升至1.1300，創自6月24日以來的一周新高。

不過，當晚公布的美國6月非農就業新增職位創下歷史新高，大增480萬，遠超市埸預期增加305.8萬，失業率為11.1%，同樣低於市埸預期12.5%。受美國非農就業數據造好帶動美匯指數攀升，歐羅/美元回落近百點至1.1210水平。

值得留意的是，美國新冠肺炎疫情再度惡化，當地超過20個州份已宣布暫停經濟重啟活動，相反歐洲疫情則出現受到抑制的跡象，歐羅/美元於周一（7月6日）曾大漲至1.1343，刷新自6月23日以來的兩周高位。然而滙價多番上探1.1340-1.1350區域均受阻回落，昨日未能例外，今日（7月7日）最高反彈至1.1330後亦再度受阻，目前回落至1.1265附近。

技術分析方面，歐羅/美元於6月10日升至3個月高位1.1420後受阻回落，目前似乎在1.1180至1.1350之間陷入整固狀態。短期內若滙價未能突破1.1350阻力並跌穿支持線1.1240/50的話，後市或會進一步下探1.1180-1.1200區域。

交易策略方面，我們根據6月26日策略於1.1300建立的歐羅/美元沽盤（下望1.1155，升穿1.1350止損）已於1.1220提前平倉，獲利80點。短期內待歐羅/美元下跌至1.1180-1.1205區域買入，上望1.1340，跌穿1.1150止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供