國際財經

中港股市顯著造好，加上近期美國經濟數據不俗，企業又傳來併購消息，帶動美股道指周一曾升470點。亞馬遜、Netflix、微軟和蘋果齊破頂，支撐納指再刷新紀錄高位，美國總統特朗普隨即在Twitter報喜。歐洲股市都普遍揚升。

納指再創新高 特朗普報喜

美股道指高開168點後，升幅不斷擴大，收市仍漲459點或1.78%，報26287點；納指曾升2.5%，創即市新高報10462點；收市報10433點，攀升2.21%。四大科技巨企股價齊破頂，蘋果高見375.78美元，升3.2%；收市仍升2.68%，報373.85美元。亞馬遜首度升破3000美元關，一度達3059.88美元，收市報3057.04美元，急漲5.77%。微軟盤中曾見211.13美元高位，收市報210.70美元，躍升2.15%。Netflix刷出499.5美元盤中紀錄，收市報493.81美元，抽高3.55%。標指收市報3179點，上升1.59%。

股神畢非德斥資近100億美元收購Dominion Energy旗下天然氣運輸及庫存資產，成為今年首宗大型收購；Uber以全換股方式收購外賣程式Postmates，涉資26.5億美元，兩宗併購消息均利好市場情緒。

Capital Wealth Planning首席投資策略師Jeff Saut指出，經濟表現較大部分經濟師預期的好得多，但預測大市在步入秋季前可能原地踏步，到9月至11月才會強勁回升，標指有望攀上4000點水平。

歐股由銀行和汽車股領頭向上，Stoxx 600指數漲1.58%；英股、德股和法股升幅介乎1.49%至2.09%。花旗策略師預期未來12個月股市將處於牛熊共舞格局，市況好淡拉鋸，故明年夏季難望有顯著增幅，仍看好美股和新興市場股市。

Markit公布的美國6月服務業採購經理指數（PMI）和綜合PMI同樣報47.9，均較預期和初值好；供應管理協會（ISM）的非製造業指數亦從5月的45.4攀上57.1，遠高於分析師預測的50.2。