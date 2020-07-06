國際財經 即巿股評

今日正正喺小暑，不單天口㷫，港股更熱到爆，恒指連升第四日狂飆2037點或8.4%，重返250天牛熊線(現處26102點)，今日成交更破兩千五百億元，都好耐未見過咁強的境況。

港股突然轉強，因為A股爆升推動，全日上證與深成指分別飆5.7%和4.1%，滬深300指數也勁升5.7%，當然唔好同大市對著幹，但滬深300指數RSI升至88，已經極度超買水平，短期獲利盤湧現亦唔出奇，或會拉低港股。

整體上，現時預期恒指市盈率12.3倍(圖一)，依然未到過去廿年平均12.6倍，也對比滬深300指數、標普500指數以及羅素2000低分別的15.3倍、25倍及136倍低，按目前走勢，重返過去廿年平均PE亦唔難，即是兩萬七水平。

平醫物管可留意

港股之中，汽車、券商以至筆者最唔睇好的晶片股，都先後井噴爆升，反而近來大贏家的物管股，股價突然死火，上周五及今日多隻更先跌逆市跌，是趁低吸納的好機會，例如永升(01995)一旦跌到20周線，即約10.8元附近，絶對相當抵博，中海物業(02669)若回到7.5元附近，亦值得買，以失守買入價一成半做止蝕。

平安好醫生(01833)亦是出奇地弱，可以現價翻兜的個股，尤其股價近日在120元醖釀突破，而家落注買入，質穿110元比番佢，一旦大成交踢穿上市後高位124.8元，值得加碼，目標暫睇153元。

金價創新高指日可待

下半年買金礦股仍是首選，回顧上半年表現，大型金礦股ETF累升25.3%(圖二)，金銀礦業指數(XAU Index)及SPDR黃金ETF(02840)，上半年也分別飆20.8%和17.1%，不單跑贏納指(累升16.3%)，也遠遠放甩標指及恒指(上半年分別4%和13.35%)。

雖然聯儲局近期收水，但整體上美國扣除通脹後，10年實質利率依然負數(圖三)，變相利好金價發展，無可否認，金價1800美元大關暫時難過，但自2011年1921.17美元登頂後，金價以毛兜底形態回歸，上破1921美元只是時間問題。

況且，標指/金價比率(圖四)有回落趨勢，若標指/金價比率回落到一水平，按上周標指收3130點看，金價也有能力升至3130美元，即比現水平1777美元，有76%升幅，金銀礦股依然值得揸，免揀股麻煩，金礦股ETF GDX及GDXJ仍值得揸，銀礦ETF則可諗SIL。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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