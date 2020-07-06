國際財經

歐洲股市早段升逾2%，因美國就業數據表現勝預期，且製造業PMI更重返擴張水平，抵消美國總統特朗普或於短期內公布對華多項制裁的不利消息。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報6292點，升134點或2.19%；德國DAX指數報12818點，漲290點或2.32%；法國CAC 40指數報5112點，升105點或2.11%；意大利富時MIB指數報20180點，上揚453點或2.3%。

道指期貨暫報26151點，升392點。

美國新冠病毒確診個案激增，令投資者對全球經濟復甦前景不再太樂觀。不過，特朗普提到，不用等到年底就可研製出疫苗。勞工部長斯卡利亞(Eugene Scalia)亦表示，對於經濟復甦感樂觀，稱6月非農業職位增加近500萬個，令到其對經濟復甦前景感到樂觀。

美國國會參眾兩院上周通過《香港自治法案》，可制裁參與實施《港區國安法》的中國官員，並懲罰與他們有業務往來的金融機構。特朗普據報正考慮兩至三項應對中國的行動，預料最快會在數日內公布。

另外，英國與歐盟上周的新一輪脫歐後談判提前一天結束，雙方存在極大分歧，預期本周再度展開談判。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報41.02美元，升0.37美元或0.91%；倫敦布蘭特期油報43.59美元，升0.79美元或1.85%。