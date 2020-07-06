中國財經 國際財經

內地手機生產商OPPO表示，與沃達豐(Vodafone)和愛立信(Ericsson)合作，參與完成英國首個5G SA網絡，並提供首個5G SA網絡切片服務。

據報，這全新網絡在英國Coventry University建造，並採用OPPO 5G手機。

根據3GPP定義，5G分為NSA(非獨立組網)與SA(獨立組網)兩種模式，其中SA指的就是採用5G基站與5G核心網的獨立組網架構。由於SA是未來5G網絡架構的必然發展方向，全球主要運營商目前都在積極推進5G SA網絡的部署。