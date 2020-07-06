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新冠疫情衝擊下，南韓5月入境人數僅3.09萬人次，其中外國遊客只有6111人次，按年暴挫99.5%。

南韓觀光公社公布，訪韓遊客從今年1月的103萬人次驟減至3月的3.15萬人次，5月進一步降至約6000人。按國家分布，期內入境的美國籍人員最多，為2996人次，其後依次是菲律賓，錄得725人次、印尼581人次、烏克蘭265人次及英國205人次。去年5月，訪韓中國遊客高達41萬人次，今年5月僅為179人次。

分析指出，由於疫情存在二次復發風險，訪韓遊客在近期內難以恢復以往水平。