國際財經

德國經濟部長阿爾特邁爾(Peter Altmaier)表示，當地經濟可望開始復甦，最快於10月恢復增長。

他接受當地報章《Bild am Sonntag》訪問時預期，德國經濟經歷今年收縮6%後，明年將錄得5%增長。他又估計，失業率將於11月開始下降，2022年回復至疫前水平。

阿爾特邁爾對於美國確診人數上升感到關注，又不滿美國與藥廠吉利德(Gilead Sciences)達成購入絕大部分抗病毒藥瑞德西韋(remdesivir)的供應協議，認為是很壞的協議，不利於全球國家共同抗疫的目標。



