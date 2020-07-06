國際財經

英國銀行業游說組織AFME促請英國與歐盟，必須就容許英國銀行如常接入歐盟金融市場達成協議，因為在新冠肺炎大流行衝擊下，金融體系難以再承受無協議的打擊。

英國將於12月正式脫離歐盟。雙方今年2月開始談判未來關係協議，但有重大分歧。如果無法達成協議，英國銀行業明年將無法如常接入歐盟金融市場，勢必造成重大衝擊。

AFME周一表示，疫情影響英國銀行業的無協議應變部署，包括轉移僱員等，而對於歐洲客戶而言，繼續使用倫敦的結算系統，也可減少衝擊。因此，該機構促請雙方盡力解決金融市場接入問題。