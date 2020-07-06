 
熱門：

今日 09:23 國際財經

銀行業促英國歐盟 解決金融市場接入問題

放大圖片

英國銀行業游說組織AFME促請英國與歐盟，必須就容許英國銀行如常接入歐盟金融市場達成協議，因為在新冠肺炎大流行衝擊下，金融體系難以再承受無協議的打擊。

英國將於12月正式脫離歐盟。雙方今年2月開始談判未來關係協議，但有重大分歧。如果無法達成協議，英國銀行業明年將無法如常接入歐盟金融市場，勢必造成重大衝擊。

AFME周一表示，疫情影響英國銀行業的無協議應變部署，包括轉移僱員等，而對於歐洲客戶而言，繼續使用倫敦的結算系統，也可減少衝擊。因此，該機構促請雙方盡力解決金融市場接入問題。

 

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads