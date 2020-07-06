國際財經

高盛以Jan Hatzius為首的經濟師上周六發表研究報告，表示基於美國本月與下月的消費開支預料疲弱，向下修訂美國經濟本季與全年增長預測，分別由原先的升33%與收縮4.2%，改為升25%與收縮4.6%。

高盛指，部分州政府需要收緊限制及自願保持社交距離措施，以應對疫情擴散，對經濟活動構成打擊，是導致本月與下月的消費開支疲弱的主要因素。

不過，該行預期，美國經濟將於9月開始反彈，明年經濟增長預測為5.8%。另外，高盛調低今年底的失業率預測，由原先的9.5%降為9%。







