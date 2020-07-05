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今日 03:28 國際財經

英央行促銀行準備迎接負利率挑戰

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據英國《周日倫敦時報》報道，英倫銀行行長貝利(Andrew Bailey)警告當地銀行業，要做好準備迎接負利率的挑戰。

根據報道，貝利日前致函英國的銀行，表示英倫銀行正主動評估包括負利率在內的一系列政策可行性，以便在需要採取進一步刺激經濟措施時，考慮一併推出負利率，帶動通脹達到2%央行目標。

報道又稱，貝利曾經於6月底與當地大型銀行的管理層開會，曾談及研究負利率一事，強調一切措施也在考慮之列。

貝利此前公開稱，負利率是當局考慮的措施之一，但暫時不大可能推出。

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