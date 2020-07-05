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因應新冠肺炎大流行的憂慮，中國再度禁止入口巴西兩間肉食加工廠商的肉製品。

根據中國海關網站公告，被禁止進口的巴西肉食廠，分別是BRF位於拉熱阿杜(Lajeado)的工廠，以及JBS位於特雷斯帕蘇斯(Tres Passo)的廠房。

JBS拒評上述消息。BRF與巴西農業部未有回應傳媒查詢。

中國是巴西最大的肉食進口國，巴西是僅次於美國、全球最多人確診新冠肺炎的國家。中國已經要求全球的肉食供應商提交證明，確定其肉製品沒有被感染。

連同最新的禁令，中國已經禁止入口巴西6間肉食加工廠的肉製品。