國際財經 時事脈搏

美國股市上周五因獨立日假期休息，全周計算，道指上漲3.3%，標指躍升4%，納指則攀升4.6%。展望本周，市場最關注的焦點，是假期過後的新冠病毒確診人數是否顯著上升，以及有沒有州政府撤銷解禁措施。其他焦點還包括美國首次申領失業救濟人數、英國後脫歐談判等。

美國上周六慶祝獨立紀念日，統計數據顯示，單日新增確診人數創下紀錄新高，超過5.5萬人，佛羅里達與得克薩斯州已經成為新疫情重災區，單日新增確診近2萬人。投資者擔心，確診人數急升後，多個州政府或取消原先計劃的重啟經濟行動，使就業情況再度惡化。

第二個焦點是美國經濟數據。本周具瞄頭的經濟數據不多，焦點主要是採購經理協會周一公布的非製造業指數。經濟師預期，指數可望重返正值。同日，IHS Markit將公布服務業指數。

另一個值得注視的數據，是周四公布的上周首次申領失業救濟人數。該項數據被視為反映勞動市場現況的指標。

第三個焦點是市場對下半年市況的看法。雖然中國與歐洲似乎邁向經濟復甦，但美國經濟前景不明朗，可能為市場帶來不安。美國國會預期7月將通過新一輪抗疫紓困法案，內容仍不明朗，令到下半年經濟前景添變數。

第四個焦點是歐羅區面對的挑戰。歐盟領袖將於7月17至18日舉行峰會，能否就復甦計劃達成共識備受外界關注。市場暫時假設能達成共識，但如果本周情況未如預期般樂觀，市場可能重新調整看法，以反映實際情況。

第五個焦點是英國的脫歐後談判。上周，英國與歐盟的新一輪脫歐後談判提前一天結束，雙方存在極大分歧，預期本周再度展開談判，但未有任何跡象顯示分歧可望收窄。