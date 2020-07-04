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印度要求59種中國手機應用程式於當地下架，外電引述消息報道，字節跳動旗下短視頻抖音(TikTok)與印度政府可能於下周舉行會議，TikTok於會議前去信印度政府，指中國政府從未要求提供用戶數據，即使政府提出這樣的要求，公司也不會答應。

報道指，TikTok向印度政府發出的信件的日期為6月28日，TikTok行政總裁Kevin Mayer在信中表示，本身可以證實，中國政府從未要求公司提供印度TikTok用戶的數據，印度用戶數據存儲在新加坡的服務器，如果TikTok將來真的收到這樣的要求，也不會答應。

Kevin Mayer又說，TikTok在印度的投資涉及3500多名直接和間接員工，以及覆蓋14種語言的內容。他強調指，用戶的私隱及印度的安全和主權對公司是至關重要，並已宣布在印度建立數據中心的計劃。

TikTok承諾在印度投資10億美元(約78億港元)，自2017年推出以來，成為增長最快的社交媒體應用之一。而按用戶計算，印度是其最大的市場，美國緊隨其後。

中印發生邊境衝突後，兩個關係持續緊張，印度早前宣布禁用TikTok和其他58款主要來自中國的手機應用程式，其中包括騰訊(00700)的微信和阿里巴巴(09988)的UC瀏覽器。