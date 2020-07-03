國際財經

荷蘭首相呂特(Mark Rutte)表示，看不到歐盟領袖必須於7月峰會上，達成建立復甦基金協議的迫切性。他的觀點與德國總理默克爾日前表達的意見迴異，突顯歐盟領袖在相關議題上存在分歧。

歐盟領袖將於7月17日及18日舉行面對面峰會，是新冠肺炎大流行以來首次，討論議題主要集中於經濟刺激計劃，以及歐盟下一份財政預算。

默克爾日前表示，希望各國領袖在峰會上達成復甦基金協議。不過，呂特周五在內閣會議後向記者指出，沒有在峰會落實有關協議的迫切性。