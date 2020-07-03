國際財經

歐洲股市周五先升後跌，泛歐指數Stoxx 600收市報365點，回吐0.78%，終止過去四日連升局面，基本金屬板塊下滑1.5%。美股因獨立日假期休市，歐洲市場交投氣氛也較為淡靜。

中國較早時公布的服務業指數升至逾10年高，刺激A股顯著抽升；此前美國公布的6月非農職位新增480萬個，是1939年有記錄以來最高單月增幅，失業率回落至11.1%，兩項數字都勝市場預期，支持隔夜美股溫和造好。不過，歐股只短暫溫和受惠，並由高位滑落，因為市場焦點集中關注美國的新冠病毒疫情持續蔓延。據路透統計，美國周四新增超過5.5萬宗確診病例，創單日新高；白宮首席傳染病專家福西(Anthony Fauci)憂慮病毒或已變種，傳染力更強，消息令到歐股投資者的入市態度轉趨審慎。

英國富時100指數收報6157點，下挫1.33%或83點；德國DAX指數收報12528點，回落0.64%或80點；法國CAC 40指數收報5007點，下跌0.84%或42點；意大利富時MIB指數收報19726點，倒退0.81%或160點；西班牙IBEX 35指數收報7403點，下滑1.27%或95點。

德國6月汽車銷售據報挫四成

歐洲數據方面，IHS Markit公布，歐羅區6月服務業採購經理指數(PMI)終值從5月的30.5，飆升至48.3，高於初值47.3。期內，綜合PMI終值由5月的31.9，彈升至48.5，高於初值的47.5，並向景氣榮枯分水嶺50靠攏。

另外，據德國報章報道，當地6月汽車市場銷售急挫四成，跌至30年低位。英國方面，有調查結果顯示，當地工廠持續面對裁員壓力，未來半年預料須要裁員的製造商比例，由5月的25%，增至6月的46%。

英國勞斯萊斯公司遭評級機構惠譽，下調企業債務評級展望至「負面」，股價下挫超過9%。