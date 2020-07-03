國際財經

美國就業數據勝預期，但中美關係前景仍未明朗，新冠疫情持續蔓延令市場避險意識再度抬頭，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時41分，英國富時100指數報6235點，跌4點或0.07%；德國DAX指數報12622點，升13點或0.11%；法國CAC 40指數報5044點，下滑4點或0.09%；意大利富時MIB指數報19897點，升10點或0.05%。

美國周五假期，金融市場休市。

中美關係持續成為市場焦點，美國參議院通過《香港自治法案》，將交由總統特朗普審議。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)亦表示，美國對中國非常不滿，將有出口限制措施，特別是在軍事、國家安全和部分敏感的高科技方面，又稱稍後時間於華盛頓舉行的七國集團(G7)峰會上，中國將是首要議題。

受惠經濟重開，美國非農職位6月新增480萬個，是1939年有記錄以來最高單月增幅，並較分析估計的多接近五成；失業率回落至11.1%，優於預期。美國總統特朗普其後邀功，強調就業數據證明美國經濟正強勁反彈，並預期未來幾個月的數字繼續向好，並透露下一階段的經濟刺激計劃已經展開。

不過，有「新債王」之稱DoubleLine行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)相信，美國經濟將呈現V形反彈的人是高度樂觀，個人則認為不太可能出現V形反彈，經濟復甦至少需時一年。

另外，美國單日增加超過5萬人確診，新冠肺炎單日新增確診宗數創歷來最多。

油價跌1%，因美國和全球新冠疫情再起，削減燃料需求復甦的前景。紐約原油期貨現時每桶報40.2美元，跌0.45美元或1.11%；倫敦布蘭特期油報42.72美元，跌0.42美元或0.97%。