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今日 15:51 國際財經

觀望疫情變化 歐股早段個別走

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美國就業數據勝預期，但中美關係前景仍未明朗，新冠疫情持續蔓延令市場避險意識再度抬頭，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時41分，英國富時100指數報6235點，跌4點或0.07%；德國DAX指數報12622點，升13點或0.11%；法國CAC 40指數報5044點，下滑4點或0.09%；意大利富時MIB指數報19897點，升10點或0.05%。

美國周五假期，金融市場休市。

中美關係持續成為市場焦點，美國參議院通過《香港自治法案》，將交由總統特朗普審議。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)亦表示，美國對中國非常不滿，將有出口限制措施，特別是在軍事、國家安全和部分敏感的高科技方面又稱稍後時間於華盛頓舉行的七國集團(G7)峰會上，中國將是首要議題。

受惠經濟重開，美國非農職位6月新增480萬個，是1939年有記錄以來最高單月增幅，並較分析估計的多接近五成；失業率回落至11.1%，優於預期。美國總統特朗普其後邀功，強調就業數據證明美國經濟正強勁反彈，並預期未來幾個月的數字繼續向好，並透露下一階段的經濟刺激計劃已經展開。

不過，有「新債王」之稱DoubleLine行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)相信，美國經濟將呈現V形反彈的人是高度樂觀，個人則認為不太可能出現V形反彈，經濟復甦至少需時一年。

另外，美國單日增加超過5萬人確診，新冠肺炎單日新增確診宗數創歷來最多。

油價跌1%，因美國和全球新冠疫情再起，削減燃料需求復甦的前景。紐約原油期貨現時每桶報40.2美元，跌0.45美元或1.11%；倫敦布蘭特期油報42.72美元，跌0.42美元或0.97%。

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