國際財經

印度首富安巴尼(Mukesh Ambani)旗下信實工業(Reliance Industries)宣布，美國英特爾(Intel)將向旗下電訊及數碼服務平台Jio Platforms注資189.5億印度盧比(約19.46億港元)，獲得該公司的0.39%股份。

Jio Platforms最近數月獲得Facebook、Silver Lake和沙地阿拉伯主權基金等大投資者入股，涉資152億美元(1186億港元)，幫助信實提前9個月實現債務清零目標。