國際財經

因深陷假賬醜聞而需要申請破產的德國金融技術公司Wirecard，據外電報道，德意志銀行在考慮收購全部或部分Wirecard旗下的銀行業務。

德銀發言人通過電郵表示，該行在與德國監管機構BaFin、Wirecard Bank的管理委員會接洽，尋求進一步幫助Wirecard金融部門的措施。目前在審查向Wirecard Bank提供財務支持的可能性。

知情人士稱，選項包括收購Wirecard Bank的部分或整個業務，德銀仍在討論通過其他方式來幫助Wirecard Bank，尚未作出最終決定。