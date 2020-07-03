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諾基亞尋求阻止聯想產品進入美國市場

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外電報道，諾基亞(Nokia)在美國國際貿易委員會(ITC)指控聯想(00992)專利侵權，並試圖阻止聯想生產的手提電腦、平板電腦和桌面電腦進入美國市場。

諾基亞聲稱，聯想的ThinkPad、IdeaPad和Flex系列電腦侵犯了與H.264視頻壓縮行業標準有關的5項專利。

諾基亞指出，曾提出以公平合理的條件授出專利許可，但聯想拒絕與諾基亞進行有意義的合作，而只是採取拖延策略。

諾基亞又稱，曾提出將相關問題交付仲裁，聯想給出過一個報價，但是比別人支付的要低20倍。

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