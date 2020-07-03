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今日 10:48 國際財經

美國尋求扣押伊朗赴委內瑞拉4艘汽油輪

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國要求扣押伊朗試圖運往委內瑞拉的4艘裝有汽油的油輪。

美國政府一直在通過外交和懲罰性措施，包括制裁委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)，以迫使委內瑞拉總統馬杜羅下台。目前，華府正在加大對伊朗和委內瑞拉經濟壓力。委內瑞拉政府表示，不會屈從於美國壓力。

美國檢方周三向哥倫比亞特區地方法院提起該訴訟。地方法官翌日簽發令狀，要求查獲這4艘油輪運載的逾110萬桶汽油。

路透引述法律界消息人士稱，只有在這些油輪進入美國領海時，當局才能進行扣押。該舉措可能有助於推動其他國家在扣押這些汽油方面提供合作。

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