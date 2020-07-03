國際財經

日本製造業活動連續5個月收縮，但收縮速度大幅放緩，因該國此前解除全國緊急狀態，企業受到的干擾有所緩解。

日本6月服務業採購經理指數(PMI)終值由5月的26.5大幅回升至45，亦高於初值的42.3，創2007年9月有紀錄以來最大升幅，但仍處於50以下的收縮水平。

期內，綜合PMI由27.8升至40.8的4個月高位。

IHS Markit分析師Joe Hayes表示，在需求持續強力復甦前，預計經濟復甦低迷。日本經濟在第二季前已陷入衰退，從經濟角度而言，今年勢將是充滿挑戰的一年。