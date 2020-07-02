國際財經

受惠經濟重開，美國非農新職位6月增加480萬個，是1939年有記錄以來最高單月增幅，並較分析估計的323萬多接近五成；失業率從13.3%回落至11.1%，優於預期的12.5%。5月職位增長也有修訂，從原先公布的251萬個，上調至269.9萬。

數據利好刺激美股上揚，道指曾飆469點，全日高見26204點。不過，美國的新冠肺炎單日新增確診宗數創歷來最多，原本股價飆逾4%的波音高位滑落，幾乎完全蒸發所有升幅，道指都輾轉收窄升勢，收市只漲92點或0.36%，報25827點；全日最低見25778點，升幅只有43點。周三以新高收市的納指進一步上揚，曾抽升1.53%，創即市新高見10310點；收市仍升0.52%，報10207點，亦創收市紀錄新高；標指則彈0.45%，收報3130點。

藥廠輝瑞(Pfizer)有份參與的新冠肺炎疫苗研發，較早前傳出正面消息，股價攀升2.28%；藥房連鎖集團Walgreens上揚2.69%，為表現最強的道指成份股。迪士尼回吐0.73%，為跌幅最大道指成份股。

本周累計，道指上漲3.3%，標指躍升4%，納指則攀升4.6%。美股周五因獨立日假期休市。

特朗普:經濟強勁反彈

美國總統特朗普在非農職位數據公布後，於白宮召開記者會邀功，強調就業數據證明美國經濟正強勁反彈，並預期未來幾個月的數字繼續向好。非農職位報告通常周五公布，但本周五是假期，因此提早一天出爐。

歐股受美國數據帶動，升幅擴大，德股漲2.84%表現最好，法股揚升2.49%，英股高收1.34%。

疫情蔓延令市場避險意識再度抬頭，美元和金價受惠靠穩。美元兌歐羅尾段上揚0.11%，報1.1241美元；兌日圓升0.03%，報107.5日圓。美滙指數微升0.03%，報97.23。紐約期金收市漲0.6%，每盎斯報1790美元，收復前一日收市滑落1.1%的部分跌幅。

周三官方數據顯示，美國原油庫存上周大減超過700萬桶，推動油價向上，紐約期油升2.1%，每桶收報40.65美元；布蘭特期油漲2.6%，收報43.14美元。高盛發表報告稱，石油需求可望在2022年前返回疫情前水平。

勞工部數據顯示，在截至6月27日的一周，美國首次申領失業救濟人數從148.2萬降至142.7萬，但高於市場估計的138萬，而且是連續第15周高於100萬的水平。續領人數增加5.9萬，報1930萬。

5月貿赤擴大9.7%超預期

美國貿易赤字在5月擴大9.7%，至546億美元，高於市場預期的530億美元，主要因為出口跌至2009年11月以來最低，錄1445億美元，按月跌幅為4.4%，進口則跌至2010年7月以來低位，報1991億美元，下滑0.9%。

外界關注的對華貿赤上升7.3%，至279億美元。此外，工廠訂單3個月來首度上升，在5月升0.8%，低於市場預期的9.7%。