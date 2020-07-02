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今日 15:46 國際財經

疫苗傳出好消息 歐股早段造好

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歐洲股市早段造好，因新冠肺炎疫苗研發傳出正面消息，紓緩各政府或實施另一波防疫封鎖令所引發的憂慮，惟中美關係發展存在不確定性，加上聯儲局指美國經濟存巨大不明朗，抑制大市升勢。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報6194點，升36點或0.59%；德國DAX指數報12417點，升156點或1.28%；法國CAC 40指數報4973點，升46點或0.94%；意大利富時MIB指數報19579點，升248點或1.29%。

道指期貨暫報25679點，升104點。

美國聯儲局上月議息會議紀錄顯示，公開市場委員會(FOMC)官員認為，經濟前景充滿巨大不明朗因素，未來一段時期，局方有需要維持「高度寬鬆」(highly accomodative)的貨幣政策，重申將致力動用所有工具支持經濟。

新冠病毒疫苗再有好消息。美國有科學研究雜誌文章稱，初步數據顯示，輝瑞藥廠與生化藥廠BioNTech聯手的新冠肺炎疫苗研究，取得令人鼓舞的結果。不過，美國三藩市聯儲銀行總裁戴利(Mary Daly)認為，即使疫苗成功研發，當局能控制公共衞生問題，新冠肺炎確診人數不再持續上升，美國經濟也可能需要4年至5年，甚至更長時間才復原。

另外，標普全球評級再次調低英國經濟預測至收縮8.1%，並警告如果英國與歐盟達成英國脫歐後貿易協議的努力失敗，明年將面臨「完美風暴」。

油價上升，因石油庫存大幅下跌，抵消美國新冠確診人數激增，以及加州恢復封鎖措施可能阻礙能源需求復甦的擔憂。紐約原油期貨現時每桶報40.11美元，升0.29美元或0.73%；倫敦布蘭特期油報42.36美元，升0.33美元或0.79%。

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