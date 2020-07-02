國際財經

高盛表示，通勤的增加、私人交通運輸工具使用的增多，以及政府提高基建支出以改善經濟的努力，將有助於全球石油需求；儘管預計今年石油需求下降8%，明年料將反彈6%，到2022年更將全面恢復到疫情前的水平。

高盛指出，中國和印度等經濟體復甦的初步情況意外向好，石油需求已經開始回升。目前需求仍低於正常水平，6月估計按年少12%。

報告認為，在成品油當中，汽油需求的復甦將會最快，而受疫情衝擊最為嚴重的航空燃料可能較差，因為在缺乏疫苗的情況下，消費者對於航空旅行的信心或將保持低迷。