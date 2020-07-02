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今日 11:07 國際財經

豐田據悉將擴充居家辦公制度

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共同社報道，日本豐田汽車將擴充居家辦公制度。據悉，在9月後，居家辦公制度對象員工的範圍將會擴大，並廢除必須到公司上班一定時間的規定。

據相關人士透露，勞資雙方圍繞擴充居家辦公制度於近日達成共識。新制度把事務崗位和技術崗位的年輕人加為對象，而因育兒和照料家人而縮短工作時間的員工也被允許居家辦公。此外，廢除迄今要求居家辦公的員工也必須每周到公司上班2小時的規定。

社長豐田章男在5月的業績發布會上表示，遠程辦公可以減少移動時間和會議花費的工夫，對擴充制度展示積極姿態。

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