國際財經

國際金融協會(IIF)公布，6月流入新興市場的投資組合資金，從5月的35億美元急增至321億美元，其中大部分流入債市。

非居民資金流數據亦顯示，流入債市的資金為235億美元，中國股市吸引約61億美元資金。中國以外地區股市淨流入34億美元。

亞洲新興市場上月吸引到的資金最多，為171億美元，拉丁美洲吸引73億美元資金流入，排在第二位。

展望未來，協會預期，投資者對於新興市場的投資決定愈來愈敏銳，但中美緊張關係最近升溫，被視為對新興市場信心的抑制因素。