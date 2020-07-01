國際財經

美國就業數據好轉，以及製造業指數造好，抵消部分州份疫情上升影響，道指曾漲逾200點，一度重上26000點，其後反覆回吐，因為聯儲局公布的上月議息會議紀錄顯示，美國經濟前景充滿巨大不明朗因素，局方有需要長時期維持高度寬鬆貨幣政策。不過，科技股造好支持下，納指創下收市新高。

儲局:經濟前景巨大不明朗

道指收市報25735點，回吐77點或0.30%；全日最多曾滑落99點，低見25713點；早段則一度躍升206點，全日高位觸及26019點。標普500指數收市報3115點，升15點或0.50%；納指收市報10154點，升95點或95%。Netflix股價飆升6.72%，亞馬遜與Facebook (fb)分別上揚4.35%和4.62%，Alphabet都漲1.69%，蘋果因應疫情最新再關閉多個州份合共30間門店，股價先升後跌0.19%。藥廠輝瑞(Pfizer)有份參與的新冠肺炎疫苗研究，在人體測試取得良好的初步結果，股價攀升3.21%，為表現最強的道指成份股；藥房連鎖集團Walgreens則倒退3.56%，為跌幅最大的成份股；油股埃克森美孚與雪佛龍分別滑落2.25%和1.80%。

亞馬遜與fb飆逾4%

數據方面，美國6月ADP私人企業職位增加236.9萬個，市場預期增加300萬個；5月時私人企業職位減少276萬個。美國上周抵押貸款申請指數下滑1.8%，此前一周跌8.7%。

另外，美國6月Markit製造業採購經理指數(PMI)終值為49.8，略高於初值的49.6。美國6月ISM製造業指數由5月的43.1升至52.6，高於預期的49.5，創2019年4月以來最高。

新冠病毒疫情憂慮，一度支持紐約8月期金價格升0.4%，但美國製造業數據理想，市場避險情緒降溫，期金收市倒跌1.1%，每盎斯報1779.9美元。

美國上周原油庫存從高位回落，紐約期油收市升55美仙或1.4%，每桶報39.82美元；倫敦布蘭特期油收市升76美仙或1.8%，每桶報42.03美元。