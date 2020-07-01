國際財經

美國聯合航空本地網絡計劃主管Ankit Gupta披露，8月增加近2.5萬個本地及國際航班，總數達到6月航班的3倍，但如果新冠肺炎大流行情況趨於嚴峻，航班增加計劃可能有變。

Gupta指山，航空需求在4月跌至低谷後，5月及6月持續穩定扳升，近數周開始持平，但集團仍計劃增加8月的航班，因為預期需求將進一步回升。不過，8月的本地航班數量只及去年同期的48%。

聯合航空國際網絡計劃主管Patrick Quayle認為，歐盟放寬旅客入境限制，是有利航空需求回升的因素之一。