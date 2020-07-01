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本港金融人才倫敦求職激增 買樓興趣濃

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《金融時報》報道，中國政府上個月宣布為香港建立國家安全法後，大批本港金融從業員向倫敦公司申請求職，港人購買倫敦物業的查詢量也激增。

報道引述招聘服務公司負責人稱，去年香港爆發社會運動後，英國已有大批投資銀行家拒絕接受到香港受聘。隨着港區國安立法明確化，最近數周申請到英國就業的金融界人士數目大幅增加。

有物業顧問公司本周發表報告稱，去年3月以來，香港金融從業員對購買倫敦物業的興趣大增。

英國首相約翰遜周三表示，港區國安法實施後，英國將開設途徑，讓大約300萬名BNO護照持有人成為英國公民。

 

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