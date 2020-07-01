國際財經

美國就業數據好轉，以及製造業指數造好，抵消部分州份疫情上升影響，道指曾漲逾百點，一度重上26000點，其後升幅收窄。聯儲局稍後將公布上月議息會議紀錄。

截至本港時間晚上約11時10分，道指報25861點，升48點或0.19%；標普500指數報3114點，升14點或0.46%；納指報10121點，升62點或0.63%。

數據方面，美國6月ADP私人企業職位增加236.9萬個，市場預期增加300萬個；5月時私人企業職位減少276萬個。美國上周抵押貸款申請指數下滑1.8%，此前一周跌8.7%。

另外，美國6月Markit製造業採購經理指數(PMI)終值為49.8，略高於初值的49.6。美國6月ISM製造業指數由5月的43.1升至52.6，高於預期的49.5，創2019年4月以來最高。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報39.52美元，升0.25美元或0.64%；倫敦布蘭特期油報41.72美元，升0.45美元或1.09%。

歐股方面，英國富時100指數報6173點，升3點或0.06%；德國DAX指數報12279點，跌31點或0.26%；法國CAC 40指數報4936點，跌不足1點；意大利富時MIB指數報19359點，跌15點或0.08%。