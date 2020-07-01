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今日 22:29 國際財經

拉加德:經濟最艱難時刻尚未到來

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雖然經濟復甦開始站穩腳，但歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)再次警告，前方的道路將依然艱難。

她在聯合國視頻會議中表示，最糟糕的時刻已經過去，但最艱難的時刻尚未到來，復甦將既不確定又不平衡，還將導致不平等和失業加劇，使最脆弱的人群處於困難的境地。

隨着新型冠狀病毒大流行的中心轉移，在南美等地區衞生系統較弱的開發中國家受到沉重打擊。拉加德指出，如果不把綠色和可持續發展放在一切之上，並將團結作為關鍵原則，可能會面臨某些奇怪、令人不快的覺醒。

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