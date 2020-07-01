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今日 18:34 國際財經

歐股中段回落 關注美疫情發展

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《港區國安法》生效後，市場繼續關注中美角力情況，加上美國部分州份疫情持續上升，歐洲股市中段回落。

截至本港時間傍晚6時28分，英國富時100指數報6132點，跌37點或0.61%；德國DAX指數報12260點，跌50點或0.41%；法國CAC 40指數報4900點，跌35點或0.72%；意大利富時MIB指數報19231點，跌147點或0.73%。

道指期貨暫報25614點，跌75點。

美國國務卿蓬佩奧發表聲明，警告美國針對北京強推《港區國安法》會有新一輪反制措施後，批評中共以嚴厲的國安法，扼殺香港自由，同時曝露中共最大的恐懼，就是怕人民的自由意志和自由思想。

另外，美國財長努欽在眾議院金融服務委員會聽證會上表示，爭取國會在7月底前通過新一輪經濟刺激方案，包括再推出薪酬保障計劃，相信隨着經濟復甦，失業情況將有所改善。聯儲局主席鮑威爾表示，多個州份重啟活動後，經濟情況有進展，但能否控制新冠肺炎疫情，是經濟反彈最重要的一步。

數據方面，歐羅區6月製造業採購經理指數(PMI)終值為47.4，高於5月的39.4，也高於46.9的初值。法國6月製造業PMI終值由上月的40.6升至52.3，高於初值的52.1，亦創下2018年9月以來高位。德國6月製造業PMI終值升至3個月高位45.2，高於初值的44.6及5月的36.6。英國6月製造業PMI終值由上月的40.7升至50.1，持平初值。

紐約原油期貨現時每桶報40.36美元，升1.1美元或2.8%；倫敦布蘭特期油報42.36美元，升1.09美元或2.64%。

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