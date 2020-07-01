國際財經

港區國安法生效後，市場繼續關注中美角力情況，惟美國財長努欽稱會再推出刺激經濟方案，歐股早段個別發展。

截至本港時間下午3時35分，英國富時100指數報6164點，跌5點或0.08%；德國DAX指數報12391點，升80點或0.66%；法國CAC 40指數報4923點，跌12點或0.25%；意大利富時MIB指數報19394點，升18點或0.1%。

道指期貨暫報25597點，跌92點。

美國國務卿蓬佩奧發表聲明，警告美國針對北京強推港區國安法會有新一輪反制措施後，批評中共以嚴厲的國安法，扼殺香港自由，同時曝露中共最大的恐懼，就是怕人民的自由意志和自由思想。德國外交部長馬斯(Heiko Maas)表示，香港實施港區國安法後，局勢令人憂心，將會影響中歐關係。

另外，美國財長努欽在眾議院金融服務委員會聽證會上表示，爭取國會在7月底前通過新一輪經濟刺激方案，包括再推出薪酬保障計劃，相信隨着經濟復甦，失業情況將有所改善。聯儲局主席鮑威爾表示，多個州份重啟活動後，經濟情況有進展，但能否控制新冠肺炎疫情，是經濟反彈最重要的一步。

數據方面，德國5月零售銷售按月增13.9%且，增幅遠超預期的3.9%。英國6月房價按年下跌0.2%，為2012年以來首見。

歐洲央行副行長金多斯表示，歐洲央行準備好因應歐盟的疫後需求而調整政策，但個別國家的改革比貨幣政策更重要。

紐約原油期貨現時每桶報40.14美元，升0.87美元或2.22%；倫敦布蘭特期油報42.05美元，升0.78美元或1.93%。