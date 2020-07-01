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華為中興遭美國列為威脅國家安全



美國聯邦通訊委員會(FCC)將華為及中興通訊(00763)，列入危及國家安全的企業名單，並限制美國電訊商利用聯邦政府資金，購買兩間公司的電訊設備。

福西:美國單日或10萬人確診 難保證疫苗研發成功



白宮首席傳染病專家福西稱，美國新冠肺炎疫情未受控，單日新增確診病例或突破10萬，強調不保證能研發出安全有效的疫苗。福西又說，中國豬場豬隻帶有的新流感病毒，或發展為人類大流感。

威廉斯:美國經濟須數年從疫情中復原



紐約聯儲總裁威廉斯稱，美國經濟或須數年才完全從疫情中復原。聯儲局主席鮑威爾說，控制疫情是經濟反彈最重要一步。

道指反覆高收逾200點 次季漲幅33年最佳



《港區國安法》通過後，美國華爾街投資者憂慮中美關係惡化，道指早段曾跌120點；不過美國疫情似有平穩跡象，加上科技股業績向好，亞馬遜與Facebook股價收市齊飆2.9%，英特爾及微軟都漲約2.6%，帶動納指高收1.87%。道指都倒升217點或0.85%，尾段最多升309點。標指收市上揚1.54%。

外圍焦點簡訊

￭ 標普/Case-Shiller美國4月20大城市樓價指數按年漲3.98%，勝預期；3月修訂升3.91%。

￭ 聯邦快遞(FedEx)截至5月底季度盈利按年跌49.7%，每股盈利勝預期。

￭ 美滙指數尾段跌0.15%，報97.39；兌日圓升0.35%，兌英鎊挫0.82%。

￭ 紐約期金每盎斯收報1800.5美元，升幅達到1.1%。

￭ 紐約期油跌1.1%，收報每桶39.27美元；布蘭特期油回吐1.3%。

￭ 加拿大4月GDP萎縮11.6%，跌幅小於預期。當地延長嚴限外國旅客入境的禁令至7月31日。

￭ 歐盟據報由當地7月1日起，允許14個國家和地區的旅客進入，並對中國「有條件」開放，但美國不在開放名單中。

￭ 空中巴士擬裁1.5萬職位，佔僱員總數11.1%。

￭ 英國股市受首季GDP差勁拖累，收市跌0.9%；法股跌0.19%；德股升0.64%。

港區國安法刊憲生效 重罪囚終身



《港區國安法》由特區政府刊憲，周二(30日)晚上11時生效，具體條文訂明，分裂國家、顛覆政權等4大類罪行情節最嚴重者，可判處無期徒刑或10年以上有期徒刑；亦指明在特殊情況下，由中央駐港維護國安公署行使管轄權。(國安法全文連結按此)

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24145點，較昨日恒指收市低水282點。

￭ ADR港股比例指數報24348點，較港低79點；騰訊(00700)低0.51%。

￭ 截至周二下午4時，衞生防護中心新增兩宗新冠病毒確診個案。

￭ 消息指渤海銀行(09668)國際配售已足額認購。

￭ 香港電視(01137)料中期按年轉賺不少於9000萬元。

￭ 威高(01173)全年虧損2.58億元，不派末期息。

￭ 遠東酒店(00037)全年虧損擴大至2404萬元，不派末期息。

￭ 包浩斯(00483)全年虧損1.73億元，末期息6仙，特別息28仙。

￭ 雅各臣科研製藥(02633)全年溢利按年跌13.94%，末期息2.5仙。

￭ 安賢園(00922)全年溢利按年飆2.14倍。不派末期息。

￭ 金茂(00817)6月簽約銷售額按年增56.83%。

￭ 利福國際(01212)4月23日至本月23日期間，在公開市場出售由恒大(03333)及其間接全資附屬發行的兩筆票據，總代價7590萬美元。