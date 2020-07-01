 
熱門：

今日 07:03 國際財經 時事脈搏

儲局官員指評估經濟須顧及種族問題

放大圖片

兩名美國聯儲局官員認為，局方在分析勞動市場及其他經濟情況時，需要留意多元化與結構性種族不公平問題。

明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)出席一個研討會時指出，現時評估美國失業率的標準模式有缺陷，未能反映不同群體的就業問題，因此官員們在評估就業情況時須留意不同問題。

亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)則認為，儘管聯儲局不可能在政策上針對個別社群，但民眾可能期望聯儲局有新模式，某程度上應對種族不公平情況。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads