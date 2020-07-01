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兩名美國聯儲局官員認為，局方在分析勞動市場及其他經濟情況時，需要留意多元化與結構性種族不公平問題。

明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)出席一個研討會時指出，現時評估美國失業率的標準模式有缺陷，未能反映不同群體的就業問題，因此官員們在評估就業情況時須留意不同問題。

亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)則認為，儘管聯儲局不可能在政策上針對個別社群，但民眾可能期望聯儲局有新模式，某程度上應對種族不公平情況。