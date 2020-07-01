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今日 07:01 國際財經

Uber洽購送餐平台Postmates 涉資202億

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《華爾街日報》報道，召車軟件商Uber洽購美國送餐服務平台Postmates，涉及金額為26億美元(202.8億港元)。

另外有外電報道，Postmates考慮借殼上市。《紐約時報》前一天也報道有關Uber洽購Postmates的消息，但沒有提及作價。

Uber周二股價收市升4.89%。

Postmates創立於2011年，現時是第四大的送餐服務平台，去年2月曾經提交隱密上市申請，但未有下落。其後進行私募，當時公司估值為24億美元。

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