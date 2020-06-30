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今日 04:34 國際財經

加拿大4月經濟萎縮11.6%

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加拿大統計局公布，4月國內生產總值(GDP)萎縮11.6%，是有紀錄以來最大單月跌幅，但小於預期的下跌13%。前一月的跌幅為7.5%。

加拿大由於實施防疫措施而導致社會活動暫時關閉，經濟出現顯著萎縮。皇家銀行經濟師Nathan Janzen認為，3月及4月的經濟萎縮幅度是2008年金融危機時期的4倍，當年的萎縮歷時8個月。

不過統計局指出，自從5月中開始，部分地區有限度重啟經濟活動後，經濟情況有所改善，根據初步數據，經濟增長達到3%。

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