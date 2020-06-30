國際財經

港區國安法今日通過，市場關注具體條文，以及中美關係的最新發展，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時40分，英國富時100指數報6195點，跌30點或0.49%；德國DAX指數報12256點，升24點或0.2%；法國CAC 40指數報4943點，跌2點或0.05%；意大利富時MIB指數報19356點，跌90點或0.47%。道指期貨暫報25441點，跌56點。

中美關係繼續成為市場焦點，全國人大常委會全票通過《港區維護國家安全法》，日本、南韓及歐盟等對此表達密切關注。

美國國務卿蓬佩奧發文指，中共威脅對美方人員實施簽證限制，證明北京拒絕承擔違反港人承諾責任，強調美方不會受威嚇，繼續以行動回應。

美國商務部宣布撤銷香港特殊待遇地位，收緊敏感設備出口的規定，包括由周一起停止輸出國防設備到香港，並將採取措施禁止對港出口軍民兩用設備。

疫情方面，美國部分州份因應確診人數回升，而暫停放寬封城措施。美國聯儲局主席鮑威爾認為，防止新冠肺炎大流行病擴散的情況難料，經濟前景仍存在很大疑問。

數據方面，歐羅區6月消費物價調和指數(HICP)初值按年上升0.3%，預期為上升0.1%。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報39.15美元，跌0.55美元或1.36%；倫敦布蘭特期油報41.45美元，跌0.4美元或0.96%。