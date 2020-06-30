國際財經 即巿股評

上周二（6月23日）公布的英國6月製造業及非製造業採購經理指數（PMI）分別為50.1以及47，兩者皆超出市埸預期，其中服務業PMI更遠超市埸預期值40。英鎊/美元短線呈反彈趨勢，並於上周三（6月24日）進一步升至1.2540。

不過，受市場對於英國和歐盟的脫歐貿易談判擔憂影響，英鎊/美元的反彈未能持續。英國脫歐事務首席談判代表弗羅斯特（David Frost）於上周四（6月25日）表示並不會在脫歐談判中作中妥協，加上今日（6月30日）公佈的英國第一季度國內生產總值（GDP）按年下跌2.2%，遜於市埸預期下跌2%，英鎊/美元直至周一（6月29日）已連跌4日，最低跌至1.2249，創自5月28日以來的1個月新低。

值得留意的是，近日美國新冠肺炎疫情陷入第二波爆發的消息亦同時令避險資金湧入美元資產，拖累英鎊/美元持續走低，自6月初起英鎊/美元已連跌三周，下跌幅度接近600點。市埸應留意美國聯儲局將於周四（7月2日）凌晨2點公布6月貨幣政策會議紀要，以及同日20:30將會公布美國6月非農就業人口，屆時或會影響英鎊/美元走勢。

技術分析方面，英鎊/美元自6月11日起跌穿日線圖的上升通道底部並輾轉回落，形成新的下降通道。滙價直至6月29日已連跌4日，並創下1個月新低。若短期內受制於1.2350之下，後市或會繼續沿著下降通道進一步下探1.2200水平。

交易策略方面，我們根據6月19日策略已於1.2520沽出英鎊/美元（下望1.2200，升穿1.2560止損），現將止盤下移至1.2350。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供