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今日 15:45 國際財經

觀望中美發展 歐股早段個別走

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「港區國安法」今日通過，市場關注內容細節，以及中美關係的最新發展，加上新冠肺炎確診個案持續回升，觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報6207點，跌18點或0.3%；德國DAX指數報12248點，升16點或0.13%；法國CAC 40指數報4950點，升5點或0.11%；意大利富時MIB指數報19386點，跌61點或0.31%。

道指期貨暫報25411點，跌86點。

中美關係繼續成為市場焦點，本地傳媒引述消息稱，全國人大常委會以162票全票通過《港區維護國家安全法》。國新辦公布，明早10時將舉行記者會，介紹「港區國安法」情況。

美國國務卿蓬佩奧發文指，中共威脅對美方人員實施簽證限制，證明北京拒絕承擔違反港人承諾責任，強調美方不會受威嚇，繼續以行動回應。美國亦宣布收緊敏感設備出口的規定，包括由周一起停止輸出國防設備到香港，並將採取措施禁止對港出口軍民兩用設備。

疫情方面，美國部分州份因應確診人數回升，而暫停放寬封城措施。美國聯儲局主席鮑威爾認為，防止新冠肺炎大流行病擴散的情況難料，經濟前景仍存在很大疑問。不過，白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)認為，儘管出現疫情反覆格局，仍有信心美國經濟邁向V型反彈，只是過程有反覆。市場亦憧憬美國將再推出各種刺激經濟措施。

油價偏軟，因市場憂慮新冠肺炎疫情擴散問題，以及利比亞國家石油公司暗示在恢復出口的談判中取得進展。紐約原油期貨現時每桶報39.45美元，跌0.25美元或0.63%；倫敦布蘭特期油報41.49美元，跌0.22美元或0.53%。

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