路透報道，美國航空監管機構與波音公司周一開始737 MAX飛機認證試飛的首天工作，為該款飛機的復飛安排邁出第一步。
波音股價周一收市升14.4%，報194.49美元。該公司沒有正式回應關於試飛的報道。
根據報道，負責測試的聯邦航空管理局(FAA)與波音機師，完成737 MAX機的3小時飛行測試後，當地時間下午2時15分把飛機降落在美國西雅圖波音一個常用的機場。有關試飛安排預期歷時3天。
完成3天試飛後，FAA官員將分析數據，預期9月前不會作出容許該機復飛的決定。
今日 09:35 國際財經
路透報道，美國航空監管機構與波音公司周一開始737 MAX飛機認證試飛的首天工作，為該款飛機的復飛安排邁出第一步。
波音股價周一收市升14.4%，報194.49美元。該公司沒有正式回應關於試飛的報道。
根據報道，負責測試的聯邦航空管理局(FAA)與波音機師，完成737 MAX機的3小時飛行測試後，當地時間下午2時15分把飛機降落在美國西雅圖波音一個常用的機場。有關試飛安排預期歷時3天。
完成3天試飛後，FAA官員將分析數據，預期9月前不會作出容許該機復飛的決定。
|下一篇：
|【異動股】錦欣生殖升逾7% 收購武漢黃浦醫院75%股權
|上一篇：
|中國PMI勝預期 A股高開