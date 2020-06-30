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今日 09:35 國際財經

波音結束737 MAX首日認證試飛 股價升14%

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路透報道，美國航空監管機構與波音公司周一開始737 MAX飛機認證試飛的首天工作，為該款飛機的復飛安排邁出第一步。

波音股價周一收市升14.4%，報194.49美元。該公司沒有正式回應關於試飛的報道。

根據報道，負責測試的聯邦航空管理局(FAA)與波音機師，完成737 MAX機的3小時飛行測試後，當地時間下午2時15分把飛機降落在美國西雅圖波音一個常用的機場。有關試飛安排預期歷時3天。

完成3天試飛後，FAA官員將分析數據，預期9月前不會作出容許該機復飛的決定。

 

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