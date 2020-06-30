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印度禁止抖音微信等中國手機應用程式

印度政府以安全為由，禁止當地用戶使用數十個中國手機應用程式，當中包括抖音、微博及騰訊(00700)旗下微信。

美國停止向香港出口軍用設備



美國政府宣布，停止向香港出口軍用設備；同時，對於兼具軍民用途的出口往香港貨物，規定必須領取許可證。

鮑威爾:經濟復甦極不明朗 取決於防疫



世衞警告，新冠病毒疫情在全球正加速擴散。美國聯儲局主席鮑威爾稱，防止病毒擴散情況難料，經濟前景存在很大疑問。三藩市聯儲總裁戴利說，對經濟復甦前景下定論言之尚早。

道指收市漲580點 波音炒復飛股價飆



波音737 MAX獲准試飛，股價大漲逾14%；蘋果都上揚超過2%，帶動道指收市升580點或2.32%，盤中最多漲585點。標指攀升1.47%。納指抽高1.20%。美國樓市數據遠勝預期，市場相信經濟可順利重開，都為美股帶來支持。

外圍焦點簡訊

￭ NAR待完成房屋交易指數5月漲44.3%，遠勝估計，但仍低於2月疫情前111.4；按年則跌5.1%。

￭ 花旗、大摩、美銀、高盛維持第二季派息政策不變，富國削派息。

￭ 挪威航空取消訂購97架波音飛機，追討因737 MAX停飛帶來的損失。

￭ Tesla CEO馬斯克據報電郵通知員工，第二季業績料難收支平衡。

￭ 晶片商Micron第三季盈利按年跌4.4%；料第四季收入57.5億至62.5億美元，勝估計。

￭ 福特汽車未來30天暫停在美國所有社交媒體登廣告，促禁仇恨言論。

￭ 美滙指數尾段轉升0.06%，報97.49；兌日圓升0.32%；兌英鎊漲0.33%。

￭ 紐約8月期金收市升0.1%，每盎斯報1781.2美元。

￭ 紐約期油先跌後升3.1%收市，每桶報39.7美元；布蘭特期油揚升1.7%。

￭ 歐央行管委德加洛：有必要維持寬鬆貨幣，至通脹有望達標。

￭ 泛歐Stoxx 600反覆高收0.44%，英法德錄得1.08%、0.73%及1.18%升幅。

￭ 全國人大常委會會議周二稍後閉幕，據了解將表決「港區國安法」草案。

新世界本財年售逾百億非核心資產



新世界發展(00017)成功售兩項香港非核心資產，套現共約36億元。連同是次項目出售，本財政年度至今賣逾100億非核心資產，並續出售非核心業務，目標金額逾150億。

本地焦點簡訊

￭ 恒指夜期收報24209點，低水92點。

￭ ADR港股比例指數報24388點，較港高87點；騰訊(00700)高近0.3%。

￭ 信德集團(00242)以23.61億元向新世界發展(00017)收購物業權益。

￭ 富臨(01443)全年轉虧6.37億元，不派末期息。

￭ 華南城(01668)全年利潤跌19%。末期息派3仙。

￭ 香港華人(00655)全年溢利飆升38.27倍。末期息1仙，特別息1仙。

￭ 精優藥業(00858)全年溢利按年增30.06%。不派末期息。

￭ 萬科企業(02202)斥5億人民幣，夥深鐵集團組合營。

￭ 協鑫新能源(00451)售一座光伏電站75%股權，總代價1.37億人民幣。

￭ 中環控股(01735)建議股份1拆4。