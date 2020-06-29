國際財經

晶片製造商美光技術(Micron Technology)預期的本季收入勝市場估計，主要受惠於疫情令留在家中工作的人數增加，對於半導體的需求上升。

美光預期，第四季收入介乎57.5億至62.5億美元，中位數勝市場估計的54.8億美元。

美光公布，截至5月28日止第三季，利潤按年跌4.4%至8.03億美元；收入按年升13.6%至54.4億美元，好過預期的53.1億美元；每股經調整盈利為82美仙，優於預期的77美仙。

消息公布後，美光股價在市後時段升1.3%。