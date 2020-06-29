 
熱門：

今日 06:54 國際財經

美光本季收入預測勝估計 市後股價上揚

放大圖片

晶片製造商美光技術(Micron Technology)預期的本季收入勝市場估計，主要受惠於疫情令留在家中工作的人數增加，對於半導體的需求上升。

美光預期，第四季收入介乎57.5億至62.5億美元，中位數勝市場估計的54.8億美元。

美光公布，截至5月28日止第三季，利潤按年跌4.4%至8.03億美元；收入按年升13.6%至54.4億美元，好過預期的53.1億美元；每股經調整盈利為82美仙，優於預期的77美仙。

消息公布後，美光股價在市後時段升1.3%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads