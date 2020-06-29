國際財經

波音737 MAX獲准試飛的消息刺激波音公司股價大漲，加上蘋果也帶領科技股向上，推動美股道指周一曾飆升585點或2.34%，全日高見25601點，最終以緊貼高位收市。同時，美國樓市數據遠勝預期，令市場相信經濟可順利重開，標指和納指也擺脫初段弱勢，反覆上揚逾1%。

經改良後的波音737 MAX，獲美國聯邦航空管理局(FAA)批准試飛，意味這款因兩次致命空難而停飛15個月的客機可望復飛，帶動波音公司股價收市進賬14.40%，為表現最強的道指成份股；雷神都抽高4.77%。道指收市升580點點或2.32%，報25595點。標指上揚44點或1.47%，收報3053點。納指攀升116點或1.20%，收報9874點。蘋果躍升2.30%；Facebook遭廣告商杯葛，暫停登廣告，股價曾跌4.15%，收市倒升2.11%。

歐股一度表現反覆，後來跟隨美股向上，泛歐Stoxx 600指數升0.44%，英法德三大股市錄得1.08%、0.73%及1.18%升幅。因假賬醜聞而申請破產保護的德國藍籌公司Wirecard，揚言走出破產困局後會繼續營運，股價曾大幅抽升194%，但今年以來仍累跌97%。

樓市指數升44.3% 19年最強

亞股受累環球疫情反彈，MSCI亞太指數(不計日本)，跌0.26%，日股跌幅更大，低收2.3%，因日本5月份零售銷售大瀉12.3%。

貝萊德投資研究所(BlackRock Investment Institute)周一把美股評級降至「中性」，指美國面臨財政刺激措施力度減弱、新冠肺炎疫情惡化，以及中美關係再度緊張的風險；反觀歐洲股票的評級被上調至「增持」，因該地區有望受惠經濟重啟。

全國房地產商協會(NAR)周一公布，美國待完成房屋交易指數在5月大漲44.3%，是2001年有紀錄以來的最大的增幅，而且遠高於市場估計的18.9%，反映樓市開始走出疫情的陰霾，但該指數報99.6，仍低於2月疫情爆發前的111.4。與去年同期相比，指數跌了5.1%。

美元在待完成房屋交易指數公布後回穩，美滙指數收復之前的失地，尾段升0.06%，報97.49；惟兌歐羅仍偏軟，跌0.17%，報1.1240美元；兌日圓則較強勁，升0.32%，報107.56日圓。英鎊下滑0.33%，報1.2295美元。

美國的新冠肺炎感染個案持續增加，令金價繼續得到一些支持，紐約8月期金收市升0.1%，每盎斯報1781.20美元。

油價先跌後回升，紐約期油收市漲3.1%，每桶報39.70美元；布蘭特期油揚升1.7%，每桶報41.71美元。