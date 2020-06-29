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印度禁止抖音微信等中國手機應用程式

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印度政府以安全理由，禁止當地用戶使用數十個中國手機應用程式，當中包括抖音(TikTok)、微博，以及騰訊(00700)旗下微信。

印度資訊科技部發表聲明稱，決定禁止59個中國手機應用程式，指稱這些應用程式所進行的活動，涉嫌對印度的主權、完整性、國防、國家安全及公共秩序都構成偏見。

抖音由中國科網巨頭字節跳動開發，容許用戶製作短視頻，截至4月的下載量突破20億，當局印度的下載量佔約30%。

中國與印度早前爆發邊境流血衝突，導致印度最少有20人死亡，事件令兩國關係趨於緊張。

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